Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Radfahrer zusammen gestoßen

Ludwigshafen (ots)

Am 31.01.2022, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radstreifen in der Oskar-Vongerichten-Straße aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Richard-Dehmel-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radstreifen der entgegengesetzten Fahrtrichtung aus Richtung Richard-Dehmel-Straße kommend in Richtung Hauptbahnhof. Als der 16-Jährige auf den Fahrradstreifen der 51-Jährigen kam, stießen sie zusammen. Beide verletzten sich und kamen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell