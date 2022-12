Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit Sperrung der Saarstraße

Trier (ots)

Am Dienstag, den 06.12.2022, kam es in der Saarstraße in Trier gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand beabsichtigte der 28-jährige Fahrzeugführer aus einer Grundstückseinfahrt auf Höhe der Hausnummer 3 in den fließenden Verkehr nach links in Fahrtrichtung Matthiasstraße einzufahren. Auf der Fahrbahn kollidierte dieser mit der 23-jährigen Fahrzeugführerin des fließenden Verkehrs. Nach bisherigem Stand ist keiner der beiden Fahrzeugführer verletzt. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Saarstraße. Diese musste kurzzeitig, von ca. 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr voll gesperrt werden.

