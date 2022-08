Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Mainz-Altstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Zu einer Festnahme von drei Männern kam es bereits am vergangenen Freitagabend. Die Drei wurden beobachtet, als sie um kurz vor 22:00 Uhr die Tür einer Erdgeschosswohnung in der Heringsbrunnengasse in der Mainzer Altstadt eintraten. In der Wohnung wurden Bargeld und Schmuckstücke entwendet.

Unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften konnte wenig später einer der Tatverdächtigen vor einem Café am Schillerplatz festgenommen, die beiden anderen in der Gaustraße festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Männer wurden die entwendeten Gegenstände aus dem Wohnungseinbruch aufgefunden.

Bei den drei Männern handelt es sich um einen 23jährigen deutschen Staatsangehörigen, einen 23jährigen irakischen Staatsangehörigen, beide mit Wohnsitz in Wiesbaden sowie einen 24jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Mainz.

Die drei Personen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt, der antragsgemäß gegen die Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle erließ. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell