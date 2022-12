Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei in Köln nimmt entwichenen Strafgefangenen fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Heute Morgen (02. Dezember) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Köln Ehrenfeld einen jungen Mann, der ohne Fahrkarte einen Schnellzug genutzt hatte. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der 23-Jährige nach Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts Heidelberg polizeilich gesucht wurde. Es folgte die Festnahme sowie eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

Heute Morgen fiel dem Zugpersonal bei der Fahrkartenkontrolle im ICE 18 ein Mann auf, welcher den Schnellzug von Frankfurt am Main ohne gültiges Ticket nutzte. Nach Alarmierung der Bundespolizei kontrollierte eine Streife am Bahnhof Köln Ehrenfeld gegen 08:00 Uhr den Fahrgast. Durch Abgleich der Fingerabdrücke ermittelten die Einsatzkräfte der Bundespolizei die Identität des Bahnreisenden und stellten fest, dass der 23-Jährige polizeilich gesucht wurde. Nachdem der Mann seine Matratze in einem Ankunftszentrum in Baden-Württemberg in Brand gesetzt haben soll, wurde seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gerichtlich angeordnet. Aus dieser Klinik floh der Gambier scheinbar gestern Mittag, so dass ihn das Polizeipräsidium Mannheim als entwichenen Strafgefangenen zur Festnahme ausschrieb. Die Bundespolizisten in Köln nahmen den Mann fest und organisierten die Rückführung in die Klinik. Weiterhin fertigten sie eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell