BPOL NRW: Betrunkener randaliert im Bochumer Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt 41-Jährigen fest

Bochum - Essen (ots)

Gestern Nachmittag (1. Dezember) soll ein alkoholisierter Mann Reisende belästigt haben. Passanten alarmierten die Feuerwehr, da der Mann drohte in den Gleisbereich zu fallen.

Gegen 15:45 Uhr informierte die Feuerwehr Bochum die Bundespolizei am Hauptbahnhof über einen Mann, der Angaben von Reisenden zufolge, Gefahr laufe in den Gleisbereich zu fallen. Bundespolizisten begaben sich in den U-Bahnbereich, wo sie durch Passanten bereits auf den deutschen Staatsbürger hingewiesen wurden. Der offensichtlich Betrunkene reagierte sofort aggressiv auf die Anwesenheit der Polizisten. Diese erteilten ihm zunächst, auch im Sinne seiner eigenen Sicherheit, einen Platzverweis für den gesamten Hauptbahnhof. Gemeinsam geleiteten die Beamten den Mann aus dem Bahnhof.

Der Essener signalisierte den Einsatzkräften jedoch, dass er deren Anweisungen nicht Folge leisten werde und wollte abermals, diesmal gewaltsam, in den Hauptbahnhof gelangen. Die Beamten unterbanden dies, nahmen ihn fest und brachten den 41-Jährigen zur Wache. Dort stellten sie fest, dass der Mann mit über 1,7 Promille erheblich alkoholisiert war. Bei einer Durchsuchung stellten sie zudem fest, dass er verschiedenste Arten von Drogen mit sich führte. Nachdem ein Arzt den Mann untersucht hatte, ordnete eine Richterin an, den Uneinsichtigen in das Polizeigewahrsam zu bringen.

Die Bundespolizei leitete anschließend ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

