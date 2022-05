Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Isterberg (ots)

Am 11. Mai gegen 15.10 Uhr kam es auf der B403 zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem dunklen PKW Kombi die Bundesstraße 403 aus Bad Bentheim in Fahrtrichtung Nordhorn. Am Unfallort bog dieser nach links auf die Auffahrt zur BAB 30 Fahrtrichtung Osnabrück ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden in Fahrtrichtung Bad Bentheim fahrenden PKW VW Jetta. Der Fahrer des Jetta versuchte noch nach links auszuweichen, stieß jedoch mit dem vorderen rechten Kotflügel gegen den hinteren rechten Bereich des abbiegenden PKW Kombi. Der Fahrzeugführer des Kombi setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Osnabrück fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim, Tel.-Nr.: 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

