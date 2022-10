POL-CE: Winsen/A. - Schwarzer BMW gestohlen

Celle (ots) - Wathlingen - Heute Mittag fand eine Übung der Polizei in der Kantallee in Wathlingen statt. Es sind dabei interne Abläufe geübt worden. Ziel ist es gewesen bei tatsächlichen Einsatzszenarien bestmöglich vorbereitet zu sein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 104 E-Mail: ...

mehr