BPOL NRW: 53-Jähriger pöbelt Reisende an und uriniert vor Bundespolizisten

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01. Dezember) trafen Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof auf einen aggressiven Mann. Dieser sollte den Bahnhof verlassen, war jedoch mit dem Platzverweis nicht einverstanden und erleichterte sich kurzer Hand vor den Beamten.

Gegen 15:45 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei darüber, dass ein Mann eine Eingangstür im Hauptbahnhof Hagen versperren würde. Zudem würde der augenscheinlich Alkoholisierte Passanten lautstark anschreien und beleidigen. Als die Beamten am besagten Eingangsbereich ankamen, trafen sie den 53-Jährigen schlafend an. Die Bundespolizeistreife sprach den Mann an, worauf dieser verbal aggressiv reagierte. Dann stand er auf einmal auf, zog seine Hose herunter und urinierte vor den Beamten auf den Boden. Die Einsatzkräfte forderten den Mann auf, dies zu unterlassen und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Die Polizisten erteilten dem bulgarischen Staatsangehörigen einen Platzverweis für den Hagener Bahnhof. Doch anstatt der Aufforderung nachzukommen, beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Zudem weigerte er sich zu bewegen, worauf ein Beamter seinen Arm ergriff, um diesen aus dem Bahnhof zu begleiten. Plötzlich riss sich der Mann ohne festen Wohnsitz los, ging einen Schritt zurück und schlug mit dem Ellenbogen in den Bauch des Beamten. Aufgrund dieses Angriffs brachten die Bundespolizisten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Auch auf dem Weg zur Bundespolizeiwache beleidigte er die Polizisten wiederholt. Des Weiteren leistete er Widerstand, stemmte sich gegen die Laufrichtung und ließ sich mehrfach zu Boden fallen. Neben weiteren Beleidigungen versuchte er die Einsatzkräfte mit Speichel zu bespucken und diese zu treten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verunreinigung von Bahnanlagen gegen, den zuvor in Nürnberg gemeldeten, Mann ein.

