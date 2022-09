Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeuges am Ortseingang Usedom/LK Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots)

Am 04.09.2022, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der B 110, Bäderstraße, am Ortsausgang Stadt Usedom ein Verkehrsunfall. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr auf der B 110 in Richtung Ahlbeck. Die 47jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW Caddy übersah einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW Golf und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen vor ihm fahrenden Kleinbus Fiat geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der VW Caddy und der Golf so schwer, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die 65jährige deutsche Beifahrerin aus dem VW Golf wurde leichtverletzt und am Unfallort ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Wegen des Unfalls und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

