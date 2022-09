Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin bei Pudagla/LK Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (ots)

Am 04.09.2022, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg neben der B 111 bei Pudagla, ein Verkehrsunfall mit einer 47jährige, deutschen Fahrradfahrerin. Die Frau stürzte mit ihrem Fahrrad ohne erkennbare Fremdeinwirkung und zog sich durch den Unfall erhebliche Verletzungen am Kopf zu. Die Geschädigte wurde schwerverletzt aber ansprechbar mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Greifswald verbracht. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

