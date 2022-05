Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Forst, Auf den Heerden 2 (ots)

Am Sa., 14.05.2022 stellte eine 31-jährige Fahrzeugführerin ihren PKW BMW 118d, gegen 21.15 Uhr unmittelbar vor der Grundstückeinfahrt Auf den Heerden 2., in Fahrtrichtung Hauptstr./L 267, ab. Am nächsten Morgen, am So., 15.05.2022, gegen 08.00 Uhr, stellte sie eine Beschädigung im Bereich der rechten Fahrzeugecke fest. Nach den bisherigen Feststellungen bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Hauptstr./L 267 kommend auf die Straße Auf den Heerden ab. Vermutlich infolge Unachtsamkeit streifte dieser den PKW BMW und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Am PKW der 31-Jährigen konnte lediglich schwarzer Gummiabrieb vom Reifen des Verursacherfahrzeugs festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

