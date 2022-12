Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Pfefferspray attackiert - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen - Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01. Dezember) soll ein Unbekannter eine Frau in einer S-Bahn Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 15 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über einen Angriff auf eine 65-Jährige. Dieser soll ein Unbekannter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Am Bahnhof Essen-Steele trafen die Beamten auf die Geschädigte, welche bereits durch Rettungskräfte medizinisch versorgt wurde. Die kasachische Staatsbürgerin gab an, dass sie mit der S9 von Wuppertal nach Essen gefahren sei. Dort habe die Frau in einer Sitzgruppe Platz genommen. Ihr gegenüber sollen zwei Jugendliche gesessen haben, welche sich lautstark unterhielten. Dadurch habe sich die Frau gestört gefühlt. Daraufhin habe die Wuppertalerin diese gebeten, etwas leiser zu sein. Einer der jungen Männer habe jedoch nur aggressiv geantwortet, dass sie gefälligst still sein soll.

Plötzlich habe einer der Unbekannten ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche genommen und ihr unvermittelt ins Gesicht gesprüht. Als der Zug dann in Essen-Steele hielt, sollen diese in Richtung Stadtgebiet geflüchtet sein. Die 65-Jährige betätigte den Notruf-Knopf in der S-Bahn und nahm so Kontakt mit dem Lokführer auf. Dieser verständigte einen Rettungswagen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der S9 (Wuppertal - Essen-Steele) machen? Die Tat ereignete sich am 01. Dezember, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr. Einer der Männer soll eine Brille, sowie eine weiße Mütze und eine weiße Jacke mit heller Jeanshose getragen haben. Der zweite Unbekannte soll Sportkleidung angehabt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell