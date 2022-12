Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pannenfahrzeug auf der B269 zwischen Morbach und Gonzerath

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 07. Dezember 2022, erlitt ein Harvester im Kurvenbereich der B269 oberhalb der Firma Fliesen Zerwes bei Morbach eine Panne, welche eine größere Verkehrsbeeinträchtigung nach sich zog. Es trat vermehrt Öl aus, sodass zunächst die Feuerwehr Morbach hinzugerufen wurde. Letztlich wurde festgestellt, dass ein Abschleppen des Fahrzeugs nicht möglich ist und dieses erst im Laufe des nächsten Tages repariert werden kann. Die B269 wurde in der Zeit von 16:30 Uhr bis ca. 19:30 Uhr, bis zum Aufstellen einer Ampelanlage durch die Straßenmeisterei, einspurig in Fahrtrichtung Gonzerath gesperrt.

