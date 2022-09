Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Plan, Dienstag, 20.09.22, 09.00 Uhr - 09.37 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 20.09.22, gegen 09.00 Uhr stellte ein 24-jähriger Bad Gandersheimer seinen Pkw Seat in der Straße Am Plan, in Bad Gandersheim zum Parken ab. Als dieser kurzen Zeit später, gegen 09.37 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im linken Bereich seines Pkw fest. Aufgrund der Unfallspuren könnte der Unfall durch ein, neben dem Pkw Seat ein- oder ausparkendes Kraftfahrzeug verursacht worden sein. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich allerdings von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die zum oben genannten Zeitpunkt im Bereich der Straße Am Plan verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell