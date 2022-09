Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Dienstag, 20.09.22, 07.05 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 20.09.22, 07.15 Uhr wurde die Polizei durch den Marktleiter eines Einzelhandelsgeschäftes in der Marienstraße, in Bad Gandersheim über einen Ladendiebstahl in Kenntnis gesetzt. Gegen 07.05 Uhr wurde ein 56-jähriger Northeimer dabei beobachtet, wie dieser drei Flaschen Alkoholika in seine mitgeführte Tasche steckte. Im Anschluss passierte dieser den Kassenbereich und bezahlte dort lediglich eine Flasche Alkohol. Der Täter konnte durch den Marktleiter im Bereich des Kassendurchgangs angehalten und der Polizei übergeben werden. Nach Feststellung der Personalien wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde der Northeimer wieder entlassen.

