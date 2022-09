Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Führerschein

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Funkstreife musste am Dienstag, 20.09.2022, gegen 19.45 Uhr zu einem Einsatz auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hubeweg. Während der Sachverhaltsaufnahme fielen den Beamten zwei Männer auf, die sich zu einem der dort parkenden Autos begaben, einstiegen und losfuhren. Als sie an den Polizisten vorbeifuhren, wurde der Fahrer per Handzeichen angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem 25 Jahre alten Mann aus Einbeck im Frühjahr die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Ihm wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mitgeteilt. Da er auch zugab, mit dem Pkw bereits auf den Parkplatz gefahren zu sein, wurde ein zweites Verfahren eingeleitet. Der junge Mann wurde anschließend darauf hingewiesen, dass er zukünftig keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr fahren darf.

