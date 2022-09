Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flucht vor der Polizei - Mehrere Straftaten

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße, Dienstag, 20.09.2022, 02.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Unfall bei der Flucht - leicht verletzt.

Am Dienstag gegen 02.00 Uhr stellte eine Streife der Polizei Northeim im Bereich der Hannoverschen Straße in Nörten-Hardenberg ein Kleinkraftrad (KKR) fest, welches mit zwei Personen besetzt war. Das KKR befuhr die Hannoversche Straße in Richtung Angerstein und sollte einer Kontrolle unterzogen werden.

Um sich der Kontrolle zu entziehen, wurde das KKR stark beschleunigt und in die Industriestraße abgebogen. Das KKR konnte stehend und ohne Beleuchtung linksseitig der Fahrbahn festgestellt werden. Eine Person versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Die zweite Person fuhr mit dem KKR in Richtung Hannoversche Straße weg und konnte in Höhe der Einmündung "Klosteracker" liegend festgestellt werden. Die Fahrzeugführerin verunfallte alleinbeteiligt und verletzte sich dabei leicht.

Bei der Fahrzeugführerin handelte es sich um eine 34-jährige Bovenderin. Beifahrer war ein 34-jähriger Northeimer.

Die Frau aus Bovenden beschädigte bei dem Unfall ihr KKR und zudem den Fuß- und Radweg. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem besteht der Verdacht, dass sie vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hat, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Zudem war ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches nicht auf das KKR zugelassen war. Das KKR sowie das Versicherungskennzeichen wurden sichergestellt.

Insgesamt wurden drei Strafverfahren (Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr infolge von Drogenkonsum und Urkundenfälschung) gegen die Frau eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell