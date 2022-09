POL-NOM: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Einbeck (ots) - Einbeck-Holtensen (pap) Ein bislang unbekannter Täter hat hat am Grillplatz in der Einbecker Ortschaft Holtensen Altöl entsorgt. Ein alter Kanister mit ca. 2 l Öl wurde in einem Plastiksack einfach vor die Eingangstür der Grillhütte abgestellt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 12.09.2022, 14.00 Uhr bis Donnerstag, 15.09.2022, ca. 18.00 Uhr. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck. Rückfragen bitte ...

