Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhestörung beendet

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bürgermeister-Heise-Straße, Sonntag, 18.09.2022, 23.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Cannabis gefunden

Am späten Sonntag um 23.30 Uhr war die Polizei Northeim bei einer Ruhestörung in der Bürgermeister-Heise-Straße in Nörten-Hardenberg eingesetzt.

Bei der Kontrolle konnte ruhestörender Lärm festgestellt werden. Der 33-jährige Verursacher war einsichtig und stellte den Lärm ein.

Der Polizei fiel jedoch zudem der Geruch von Cannabis auf. Nachdem der Mann die Polizei freiwillig in seine Wohnung lies, konnten durch die Polizei Cannabisblüten und ein fertiger Joint aufgefunden werden. Beides wurde durch die Polizei Northeim beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell