Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Damm vom Leinepolder

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bei der Polizei Einbeck wurde durch den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. In der Zeit von Dienstag, 13.09.22, ca. 07.00 Uhr bis Donnerstag, 15.09.22, 11.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug den Damm des Leinepolders 3 zwischen den Ortschaften Drüber uns Stöckheim befahren. Hierbei wurde die Grasnarbe durch durchdrehende Reigen derart beschädigt, dass ein Gärtnereibetrieb zur Instandsetzung beauftragt werden musste. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

