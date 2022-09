POL-KN: (Konstanz) Rollerdiebstahl

Konstanz (ots) - Gleich drei stationäre Blitzer sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in den Stadtteilen "Paradies" und "Altstadt" von Unbekannten beschädigt worden. Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr hat ein unbekannter Täter die Schutzverglasung eines stationären Blitzers in der Gartenstraße eingeschlagen und einen Schaden in Höhe von ...

mehr