Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: So viele Studenten wie noch nie

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Der 1. September ist in Sachen Personal für die Polizei jedes Jahr der "Tag der Tage". 260 junge Frauen und Männer haben sich dafür entschieden, Polizistin oder Polizist zu werden und durften gestern ihre Einstellungsurkunden entgegen nehmen. Nie zuvor haben in Gelsenkirchen so viele "Azubis" ihre Ausbildung begonnen. Leitender Polizeidirektor Peter Both begrüßte die Studienanfänger gemeinsam mit Regierungsrätin Sandra Hüppe, Leiterin des Dezernates für Aus- und Fortbildung bei der Polizei Gelsenkirchen, in der Aula des Max-Planck-Gymnasiums in Buer. "Sie sind die Zukunft der Polizei. Der Beruf des Polizeibeamten ist mehr als nur ein Job zum Gelderwerb und es werden Menschen für diesen Beruf gebraucht, die mehr mitbringen als fachliche Kompetenz und Ehrgeiz. Es werden Menschen gebraucht, die für Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Gradlinigkeit, Integrität, Loyalität, Teamgeist, Verantwortungs- und auch Mitgefühl stehen und diese leben", so Both. In den kommenden drei Jahren studieren die zukünftigen Beamten an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) und lernen den Polizeiberuf am Landesamt für Aus-und Fortbildung der Polizei NRW sowie in den einzelnen Polizeibehörden. Das Polizeipräsidium Gelsenkirchen ist eine von zehn Aus- und Fortbildungsbehörden der Polizei in NRW und zuständig für die Studentinnen und Studenten der Polizeipräsidien in Gelsenkirchen, Essen, Oberhausen und Recklinghausen. Ebenfalls ihre Ausbildung begonnen haben 13 Regierungsinspektoranwärterinnen- und anwärter. Sie werden durch das Polizeipräsidium in Gelsenkirchen zu Verwaltungsbeamten ausgebildet. Wie bereits berichtet, hat die Polizei Gelsenkirchen zudem 55 Kolleginnen und Kollegen begrüßt, die nach ihrer Ausbildung gestern zum ersten Mal Dienst in Gelsenkirchen versehen haben oder von anderen Behörden zu uns gewechselt sind. (siehe unsere Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5311130).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell