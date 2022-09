POL-GE: 55 neue Kolleginnen und Kollegen für die Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach zwei bislang Unbekannten in einem Fall von versuchtem Einbruch am Dienstag, 5. April 2022, in Horst. In der Zeit von 6 bis 12 Uhr filmte eine Überwachungskamera, wie einer der Unbekannten erfolglos versuchte, die Haustür eines Hauses in der Straße "Zum Bauverein" zu öffnen. Als dieses nicht gelang, gab der Unbekannte ...

mehr