POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die beiden Tatverdächtigen?

Die Polizei sucht nach zwei bislang Unbekannten in einem Fall von versuchtem Einbruch am Dienstag, 5. April 2022, in Horst. In der Zeit von 6 bis 12 Uhr filmte eine Überwachungskamera, wie einer der Unbekannten erfolglos versuchte, die Haustür eines Hauses in der Straße "Zum Bauverein" zu öffnen. Als dieses nicht gelang, gab der Unbekannte einer weiteren, am Straßenrand stehenden, männlichen Person mit einem Kopfschütteln zu verstehen, dass es nicht funktionierte und entfernte sich von der Haustür. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder und die Beschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/86402.

