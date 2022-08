Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flächenbrand im Buga-Park

Gelsenkirchen (ots)

Im Buga-Park an der Grothusstraße kam es in der vergangenen Nacht, 31. August 2022, gegen 1.08 Uhr zu einem etwa 300 mal 20 Meter großen Flächenbrand in einer Grünfläche im Bereich der Grillanlagen südlich des Rhein-Herne Kanals. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. In diesem Zusammenhang bitten wir, im Umgang mit Feuer in der Öffentlichkeit in Zeiten der aktuellen Trockenheit besonders vorsichtig zu sein. Schon eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe kann zum Großbrand werden. Das Grillen in der Öffentlichkeit ist nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Auch hier gilt: Seien Sie vor- und umsichtig. Löschen Sie Glut vollständig, bevor Sie nach Hause gehen und entsorgen sie alte Glut nicht achtlos in Mülleimern. Auch Autos können ein Feuer verursachen, wenn sie nach Betrieb in hohem Gras abgestellt werden. Wenn Sie sehen, dass es kokelt oder brennt, rufen Sie umgehend die Feuerwehr unter der Rufnummer 112 oder die Polizei unter der Notrufnummer 110.

