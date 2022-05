Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neue Diebstahlsmasche, die Polizei warnt

Nordthüringen (ots)

Eine neue Masche um an Geld zu gelangen, scheint es in Nordthüringen zu geben. Unbekannte stellen sich bei den Patienten als Mitarbeiter des tatsächlich betreuenden Pflegedienstes vor und gelangen so in die Wohnung ihrer Opfer. Dort schauen sie sich nach Bargeld um und nehmen dieses an sich. Danach verlassen sie die Wohnung. Im Eichsfeld kam es bereits zu einem solchen Fall, in dem die Täterin einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete. Die Polizei warnt vor dieser Masche. Vertrauen sie nur Mitarbeitern ihres Pflegedienstes, die sie auch kennen. Sollten unbekannte Mitarbeiter an der Tür klingeln, vergewissern sie sich zunächst telefonisch beim Pflegedienst, ob das Erscheinen rechtmäßig ist. Erst dann lassen sie den neuen Mitarbeiter in die Wohnung.

