Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt, Unfallverursacher setzt Fahrt fort

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr in der Helmestraße ereignet haben soll. Ein 18-Jähriger befuhr mit seiner Simson die Helmestraße und beabsichtigte nach der Bahnunterführung nach links in die Erfurter Straße abzubiegen. Aufgrund der aktuell geänderten Vorfahrtsregeln befand er sich auf der Vorfahrtsstraße. Dies übersah offensichtlich eine Autofahrerin, die aus Richtung Barbarossastraße gefahren kam. Der Jugendliche versuchte dem entgegenkommenden Auto auszuweichen und stürzte. Das Auto fuhr weiter in Richtung Helmestraße. Es soll sich dabei um einen dunkelblauen Opel gehandelt haben, den eine ältere Frau fuhr. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

