LPI-NDH: Betrunkener Mann pöbelt rum und setzt sich gegenüber Polizisten zur Wehr

Oberdorla (ots) - In der Zeit von Dienstag, 10. Mai, zu Mittwoch, 11. Mai, brachen Unbekannte in einen Garten in der Bahnhofstraße ein. Der oder die Täter scheiterten am Vorhängeschloss des Gartentores. Sie überstiegen den Zaun und brachen die Eingangstür des Gartenhauses auf. Gestohlen wurde letztlich nichts. Es entstand lediglich Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr