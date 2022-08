POL-GE: Berauscht, unversichert und ohne Fahrerlaubnis in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots) - Eine 51-jährige Autofahrerin aus Essen ist bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung "An der Rennbahn/ Fritz-Schupp-Straße" am Montag, 29. August 2022 schwer verletzt worden. Die Essenerin fuhr mit ihrem Wagen um 12.15 Uhr "An der Rennbahn" in Richtung Gelsenkirchen auf das an der Einmündung verkehrsbedingt wartende Fahrzeug eines 45-jährigen Gladbeckers auf. Durch den Aufprall wurde das ...

mehr