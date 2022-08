Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Herzlich Willkommen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

In einer Feierstunde im Wissenschaftspark Gelsenkirchen sind heute, 30. August 2022, 222 Frauen und Männer zu Polizistinnen und Polizisten ernannt worden. Sie alle haben ihr dreijähriges duales Studium erfolgreich beendet. Die Polizei Gelsenkirchen ist eine von zehn Einstellungs- und Ausbildungsbehörden im Land Nordrhein Westfalen und hat die neuen Kommissarinnen und Kommissare gemeinsam mit den Polizeien in Essen, Oberhausen und im Kreis Recklinghausen neben ihrem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) ausgebildet. Ab dem 1. September treten die neuen Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst an. Sie verstärken dann die verschiedenen Kreispolizei- und Landratsbehörden in NRW, zu einem beträchtlichen Teil auch in Gelsenkirchen. Leitender Polizeidirektor Peter Both beglückwünschte die frisch Ernannten und hieß sie im Kreis der Polizei herzlich Willkommen: "Polizistin oder Polizist zu sein, das ist nicht irgendein Job, es ist eine Berufung, die viel Leidenschaft aber auch Leidensfähigkeit erfordert. Es ist ein Beruf, der Ihnen alles abverlangt und der Ihnen viel gibt, ein Beruf, der viel Freude macht und in dem Sie viel Leid sehen werden. Ich freue mich, dass Sie da sind, denn Sie werden dringend gebraucht, um die vielfältigen Aufgaben, die vor uns stehen, bewältigen zu können", so Both.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell