Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Vier bislang unbekannte Jugendliche haben am Samstag, 27. August 2022, einen 14-jährigen Gelsenkirchener mit einem Messer bedroht und so die Herausgabe seines Handys erpresst. Die vier Unbekannten sprachen den Teenager zwischen 17 und 18 Uhr im Nahbereich des Südausgangs des Hauptbahnhofs an und forderten ihn auf, sein Mobiltelefon auszuhändigen. Dabei hielt einer der Unbekannten ein Messer in der Hand und versuchte, den 14-Jährigen mit dem Griffstück des Messers zu schlagen. Der eingeschüchterte Gelsenkirchener übergab sein Handy, das Quartett flüchtete daraufhin mit seiner Beute in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes. Die Polizei sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu den vier flüchtigen Personen machen können. Der Jugendliche mit dem Messer ist circa 14 bis 15 Jahre alt und etwa 1,50 Meter groß und dünn. Er hatte schwarze, mittellange Haare und trug schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, einen schwarz-grünen Pullover und eine Bauchtasche. Seine Komplizen sind circa 15 bis 16 Jahre alt und dünn. Einer ist circa 1,80 Meter groß, er trug eine Brille, grüne Schuhe, blaue Jeans und einen roten Pullover. Die vierte Mittäterin ist circa 1,60 Meter groß und hat braune lange Haare. Sie trug eine Brille, blaue Jeans und ein weißes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

