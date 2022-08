Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend, 28. August 2022, um 21.10 Uhr zwei mutmaßliche Metalldiebe auf frischer Tat gestellt. Ein Zeuge wählte den Notruf, weil er die Männer in einem leer stehenden Mehrfamilienhaus an der Haldenstraße in Schalke gesehen hatte. Die Beamten fanden bei den 31 und 32 Jahre alten Gelsenkirchenern eine Menge vermeintliches Diebesgut sowie Werkzeuge, die zum Einbruch verwendet worden sein könnten und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

