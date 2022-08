Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Frau bei Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Essen ist bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung "An der Rennbahn/ Fritz-Schupp-Straße" am Montag, 29. August 2022 schwer verletzt worden. Die Essenerin fuhr mit ihrem Wagen um 12.15 Uhr "An der Rennbahn" in Richtung Gelsenkirchen auf das an der Einmündung verkehrsbedingt wartende Fahrzeug eines 45-jährigen Gladbeckers auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Gladbeckers auf das Fahrzeug eines 46-jährigen Gelsenkircheners geschoben, der verkehrsbedingt vor dem Fahrzeug des Gladbeckers stand. Die drei unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt, der Wagen der Essenerin wurde abgeschleppt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest der Essenerin verlief positiv. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

