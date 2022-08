Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brände beschäftigen Polizei und Feuerwehr

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Montag, 29. August 2022, auf Dienstag, 30. August 2022, kam es in den Stadtteilen Bulmke-Hüllen und Bismarck zu mehreren Bränden. Zuerst kam es um 3.32 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Plutostraße, um 4.16 Uhr brannten mehrere Grünflächen an einem Skaterpark an der Europastraße. Um 5.13 Uhr brannte eine Gartenlaube, an der Hochofenstraße. Dort sprang das Feuer auf weitere Lauben über. Um 6.02 Uhr gab es einen Einsatz an der Robergstraße, dort brannten Holz und Unrat. Um 6.39 Uhr kam es zum Brand einer Grünfläche hinter einer Kindertageseinrichtung an der Hohenzollernstraße und schließlich um 7.05 Uhr zum Feuer in einem Mülleimer an einem Fußweg zwischen Robergstraße und Ahlmannshof. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger und vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen an den genannten Orten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

