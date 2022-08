BPOL NRW: Endstation Bundespolizei Bielefeld - Essener randaliert im ICE

Köln (ots) - Gestern Nachmittag (16.08.) beobachteten zivile Fahnder der Bundespolizei in Köln zwei Taschendiebe, wie sie Reisende bestahlen. Es folgte die Festnahme. Gegen 17 Uhr am gestrigen Tag waren zivile Fahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) der Bundespolizei am Hauptbahnhof Köln gegen Diebstahlskriminalität eingesetzt. Die ...

