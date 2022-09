POL-GE: Zeugen nach Raub auf Geschäft gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Im Buga-Park an der Grothusstraße kam es in der vergangenen Nacht, 31. August 2022, gegen 1.08 Uhr zu einem etwa 300 mal 20 Meter großen Flächenbrand in einer Grünfläche im Bereich der Grillanlagen südlich des Rhein-Herne Kanals. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. In ...

