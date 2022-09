POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Mittwoch, 31. August 2022, ein Geschäft in Erle ausgeraubt hat. Ein 36-jähriger Angestellter öffnete dem Unbekannten gegen 17.35 Uhr die Tür zu dem Geschäft an der Cranger Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter sodann die Herausgabe aller Wertgegenstände, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen der ...

mehr