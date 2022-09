Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektronikwaren bei Einbruch gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Dienstag, 20.09.2022, 02.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Täter konnten fliehen - Zeugen gesucht.

Am Dienstag um 02.45 Uhr wurde die Polizei Northeim durch Zeugen über einen vermeintlichen Einbruch in ein Mobiltelefongeschäft in der Breiten Straße in Northeim informiert.

Vor Ort eingetroffen bestätigte sich der Einbruch. Die Täter/-innen, hatten die Eingangstür aus Glas beschädigt und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie mehrere Elektronikwaren und konnten anschließend vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Wieterstraße fliehen.

Der Sach- und Entwendungsschaden kann aktuell nicht exakt beziffert werden. Ausgegangen wird von einem Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 7005 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell