Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg - Kornwestheim: Tatverdächtiger nach schwerem räuberischen Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag soll es gegen 15:45 Uhr in einem Kornwestheimer Lebensmittelgeschäft in der Stuttgarter Straße zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe ein 35-Jähriger eine Packung Zigaretten eingesteckt, ohne die Absicht diese zu bezahlen. Eine Kassiererin habe den Mann darauf angesprochen, woraufhin dieser ein Einstecken verneint habe. Daraufhin sei die Filialleiterin hinzugezogen worden. Zwischen dieser und dem 35-Jährigen habe sich in der Folge ein Streit entwickelt, welcher dann eskaliert sei. Der Tatverdächtige soll die Filialleiterin am Hals gepackt und ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der 35-Jährige aus dem Geschäft geflüchtet, wobei er von Personen verfolgt wurde. Auf der Flucht habe er die Verfolger angegriffen. Dabei habe er eine Verfolgerin mit einem Taschenmesser verletzt. Weitere Personen hätten in der Folge beherzt eingegriffen und den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Staatsangehörige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls erließ, diesen in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell