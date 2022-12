Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Werttransportfirma - Kripo Idar-Oberstein bittet um weitere Mithilfe der Bevölkerung

Idar-Oberstein (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch, 07.12.2022 gegen 21.10 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in die Räumlichkeiten einer Werttrans-portfirma im Stadtteil Tiefenstein. Bei dem Einbruchsdiebstahl wurde Diebesgut im Wert eines hohen sechsstelligen Eurobetrages entwendet. Im Rahmen der bisher durchgeführten Ermittlungen haben sich weitere Hinweise auf den Fluchtweg der Täter ergeben.

So konnte durch Zeugenaussagen ermittelt werden, dass die Täter nach dem derzeitigen Ermittlungsstand vermutlich mit einem weißen Kastenwagen über die Straße "Unterer Mühlschied", "Tiefensteiner Straße" in Richtung Idar und dann nach links in die "Andreasstraße" in den Wald Richtung Wäschertskaulen geflüchtet sind. Vermutlich haben sich die Täter in der Nacht auch in dem dortigen Bereich aufgehalten.

Weiterhin ergaben die bisher geführten Ermittlungen, dass durch die Täter die Beute vermutlich über Nacht ausgepackt wurde und die Verpackungen und diverse Schriftstücke am Donnerstag, 08.12.2022 in der Zeit von 07.10 Uhr bis 10.00 Uhr in insgesamt neun Säcken verpackt vor dem Anwesen "Ezenichstraße 60" im Stadtteil Idar abgestellt wurden.

Die Kripo Idar-Oberstein bittet nunmehr um Hinweise bezüglich auffälliger Wahrnehmungen im Bereich des Waldgebietes Wäschertskaulen in der Nacht zum Donnerstag, 08.12.2022 oder zum Abstellen der neun Säcke im Bereich der Ezenichstraße am Morgen des gleichen Tages. Hinweise werden erbeten an die Kripo Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5612752 oder an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610.

