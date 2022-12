Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Pkw

Zeugenaufruf

Konz (ots)

Konz, Am Markt

Am Donnerstag, den 08.12.2022, in der Zeit zwischen 16.35 Uhr und 17.00 Uhr, wurde in 54329 Konz, Am Markt, ein Pkw von einem anderen bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein schwarzer VW Passat Kombi, war auf einem Stellplatz im Bereich vor der Sparkasse abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte, den Spuren zufolge, beim Ein- oder Ausparken, die linke Hintertür des geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich die Schadensregulierung zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 bis 2000 EUR. Aufgrund der zentralen Unfallörtlichkeit und dem dortigen hohen Passantenaufkommen, ist es sehr wahrscheinlich, daß das Unfallgeschehen durch Dritte beobachtet wurde.

Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden daher gebeten, sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell