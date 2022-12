Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten nach Frontalzusammenstoß

Trier-Ehrang (ots)

Am Donnerstag, 08.12.2022 gegen 12:48 Uhr ereignete sich auf der B53 Trier-Ehrang an der Zufahrt zum Trierer Hafen ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein PKW-Fahrer fuhr mit seinem BMW aus Trier und wollte in Richtung Schweich fahren. Die andere Unfallbeteiligte kam mit ihrem Seat aus Richtung Schweich und wollte nach links in die Schiffstraße abbiegen. Wahrscheinlich übersah die Fahrerin des Seats den BMW und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrzeugführer wurden mit leichten bzw. schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die Straßenmeisterei Trier musste die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen und Trümmerteilen gesäubert werden. Die Fahrbahn musste für zwei Stunden gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 70.000 EUR geschätzt. Aufgrund des Rückstaus kam es in dem vielbefahrenen Bereich zu einem Folgeunfall, der ebenfalls durch die Polizei Schweich aufgenommen werden musste. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte, die Feuerwehren der Feuerwache Trier 1 und 2, die Straßenmeisterei Trier sowie die Polizei Schweich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell