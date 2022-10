Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: LKW gerammt

St. Wendel - OT Bliesen (ots)

Auf dem Gelände einer großen Bäckerei in Bliesen in der Straße "Am Nußrech" kam es am frühen Donnerstagnachmittag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender "Fahrerflucht". Der Geschädigte stellte seinen LKW in der genannten Zeit ab und begab sich ins angrenzende Firmengebäude. Als er eine viertel Stunde später zurückkam, musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug seinen LKW im vorderen Bereich beschädigt hatte. Der bislang unbekannte Verursacher befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Falls Zeugen etwas beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell