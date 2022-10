POL-WND: PKW-Fahrer eilig unterwegs

St. Wendel (ots) - Am frühen Sonntagabend fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Tholeyer Straße in Richtung Winterbach und kollidierte dabei in Höhe des Anwesens Nr. 14 mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, dessen Außenspiegel dabei beschädigt wurden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ESD Mommstraße 37-39 66606 St. Wendel Telefon: 06851/8980 E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de Internet: ...

