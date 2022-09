POL-Bremerhaven: Morgendlicher Unfall mit dem Fahrrad: Drei Anzeigen gegen Radlerin

Bremerhaven (ots) - Ein 69-jähriger Mann alarmierte am Mittwochabend, 31. August, die Polizei, nachdem aus einem Mehrfamilienhaus im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde offenbar mit einem Laserpointer in seine Wohnung geleuchtet wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge nahm der Bremerhavener gegen 22 Uhr den in seine Wohnung an der Lothringer Straße fallenden Lichtstrahl eines Laserpointers wahr. Der Mann gab an, dass aus ...

mehr