POL-Bremerhaven: Infos zum Polizeidienst aus erster Hand - OPB mit Stand auf Berufsinformationsmesse in der Stadthalle

Bremerhaven (ots)

Ihr habt Interesse am Polizeiberuf? Ihr habt Fragen zu den Einstellungsvoraussetzungen oder zum Berufsbild? Ihr wollt von angehenden Polizistinnen und Polizisten hören, was Euch im Studium erwartet? Dann besucht die Einstellungsberater der Ortspolizeibehörde Bremerhaven (OPB) in der Stadthalle am Wilhelm-Kaisen-Platz. Dort findet am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, wieder die Berufsinformationsmesse (BIM) statt. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag von 8 bis 15 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr beantwortet Euch das Team der Einstellungsberatung zusammen mit Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern Fragen rund um das Eignungsauswahlverfahren, das Studium oder zum Beruf allgemein. Habt ihr nicht die Möglichkeit bei uns am Stand vorbeizuschauen? - Kein Problem!

Infos erhaltet Ihr auch unter einstellungen@polizei.bremerhaven.de, telefonisch unter den Rufnummern 0471/953-1330 und 1331 sowie rund um die Uhr auf www.fit-genug.de.

Bewerbt Euch jetzt bei der Polizei Bremerhaven und startet mit Sicherheit in die Zukunft!

