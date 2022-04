LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Montag Morgen verschafften sich im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einer Tankstelle in der Schleusinger Allee in Ilmenau. Es wurde eine Schaufensterscheibe im Frontbereich eingeschlagen und anschließend das Innere der Tankstelle betreten. Aus den Warenträgern entwendeten der oder die unbekannten Täter Tabakwaren im Wert von über 5.000 Euro. ...

