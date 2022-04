LPI-GTH: Einbruch in Tankstelle - Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Samstagabend gegen 18.00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem 59-jährigen Beifahrer die Kleine Gehrener Straße in Arnstadt und beabsichtigte das Fahrzeug zu Wenden, um es dann zu Parken. Hierbei fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer sehr am Fahrzeug des 32-Jährigen vorbei, was diesen verärgerte und zu einer gestischen Unmutsbekundung veranlasste. Der unbekannte Fahrzeugführer stieg in der Folge aus ...

