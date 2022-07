POL-FR: Zweite Nachtragsmeldung zu: Gottenheim - 14-jähriges Mädchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23.07.22, wurde in Bahlingen im Webergässle ein am Straßenrand geparkter, grauer Audi A3 von bislang Unbekannten durch einen heftigen Fußtritt im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Endingen (Tel. 07642/9287-0) hat die ...

mehr