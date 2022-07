Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Bahlingen: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23.07.22, wurde in Bahlingen im Webergässle ein am Straßenrand geparkter, grauer Audi A3 von bislang Unbekannten durch einen heftigen Fußtritt im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Endingen (Tel. 07642/9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) rund um die Uhr entgegen.

